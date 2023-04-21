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Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщается на сайте Кремля.

Разговор состоялся по инициативе саудовской стороны. В ходе него стороны выразили удовлетворение уровнем координации в рамках ОПЕК+ для стабильности мирового рынка нефти.

Путин и саудовский принц рассмотрели актуальные вопросы двусторонней повестки дня, сделав акцент на дальнейшем расширении взаимовыгодных связей в торгово-экономической, инвестиционной и энергетической областях.

Ранее Bloomberg писал, что нефтяной альянс Саудовской Аравии и России способен создать всевозможные проблемы для экономики США, а также для предвыборной кампании американского президента Джо Байдена.

Агентство отмечает, что Саудовская Аравия уходит с орбиты США, устанавливая объемы добычи нефти по согласованию с Россией.

Страны ОПЕК+ договорились об объеме добровольного сокращения нефтедобычи на 1,66 миллиона баррелей в сутки. Нынешнее решение дополняет то, что было принято в октябре прошлого года, когда страны ОПЕК+ договорись сократить производство нефти в общей сложности на 2 миллиона баррелей в сутки.

По мнению обозревателей, Россия находится в выигрыше из-за того, что политика Саудовской Аравии в области энергетики направлена против США. Так, рост цен на нефть ослабит влияние санкций на Россию, у которой вырастут доходы.