Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ведутся разговоры о новой волне мобилизации.

Официальный представитель Кремля прокомментировал ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что студентам МГУ на юго-западе Москвы раздают повестки.

"Честно говоря, я первый раз об этом слышу. Каких повесток? Чего? Честно говоря, даже не знаю. Но, еще раз повторяю, в Кремле нет никаких разговоров о какой-то там волне мобилизации", – заявил Песков.

Он также подчеркнул, что в настоящее время проводится работа по усовершенствованию и цифровизации системы деятельности военкоматов, которая связана с конституционной обязанностью граждан России проходить срочную военную службу.

Песков еще раз заметил, что ему ничего не известно о конкретной ситуации с вручением повесток студентам МГУ.

Владимир Путин 14 апреля этого года подписал закон об электронных повестках. Согласно закону, военнообязанных можно будет оповещать онлайн. Кроме того, вводится ряд ограничений для россиян, которые получили повестку, но не явились в военкомат.

17 апреля военный комиссар Москвы Максим Локтев заявил, что тестировать цифровые повестки будут только после принятия постановления правительства Российской Федерации.

