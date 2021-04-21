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Политика

12:00

Началось обращение Путина к Федеральному собранию

власть политика

Фото: трансляция телеканала "Россия 24"

Началось обращение Владимира Путина к Федеральному собранию, в ходе которого президент традиционно даст оценку положению дел в стране.

Это первое масштабное мероприятие года с участием российского лидера, которое полностью проходит в очном формате.

Ранее президент заявил, что важными темами послания станут социальные вопросы и развитие инфраструктуры.

Также в ходе послания могут быть затронуты проблемы, связанные с малым и средним предпринимательством.

В мероприятии примут участие депутаты Госдумы, сенаторы, члены правительства, руководители Генпрокуратуры, Верховного суда, главы регионов, председатели ЦИК, Счетной и Общественной палат, главы основных конфессий.

Путин ежегодно обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики.

Послание Федеральному собранию – программный политико-правовой документ, который выражает видение стратегических векторов развития России на ближайшую перспективу.

Оно включает политические, экономические, идеологические положения, а также конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.

Послание Путина Федеральному собранию будет постковидным

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