В Госдуме прокомментировали предложение страховать от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Предложение о страховании на случай заражения COVID-19 или смерти от него является игрой на страхах людей, заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.

"Что касается страховки, то лично я считаю, что это чистой воды игра на страхе людей: никакого отношения к медицине или системе здравоохранения подобное нововведение не имеет", – приводит его слова Агентство "Москва".

Менделевич отметил, что зачастую страховая премия рассчитывается из риска смерти, но как раз вот этот риск сейчас никто просчитать не может – каждый день меняются данные. Кроме того, по его словам, коронавирус может вообще проходить бессимптомно.

Также парламентарий объяснил, как бороться с ростом ковидофобии в стране.

"Я уже не раз говорил, что плохую пищу организм выводит рвотным рефлексом, а вот плохая информация из мозга не выводится. Поэтому очень важно, во-первых, фильтровать источники информации, во-вторых, изучить меры по защите, в-третьих, принять тот факт, что в мире есть огромное количество других заболеваний и они не менее опасны", – сказал Менделевич.

Появление страховок от коронавируса ранее прокомментировал президент Межрегионального Союза медицинских страховщиков Дмитрий Кузнецов. Он отметил, что в настоящий момент приобретение страховки является инструментом защиты человека от каких-либо потерь. Поэтому то, что тысячи россиян уже начали оформлять ее, он считает вполне нормальной ситуацией.

Ранее отечественные страховые агентства сообщили, что уже несколько тысяч жителей России приобрели страховку от коронавируса. В ряде компаний в этой сфере уже появилось несколько программ страхования в случае обнаружения коронавируса. Страховые суммы могут составлять от 20 тысяч до 1 миллиона рублей.

