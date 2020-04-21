В Госдуме выступили за обязательный масочный режим для россиян

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров из "Единой России" считает, что при посещении общественных мест маски должны носить все граждане РФ. Так он прокомментировал соответствующее решение властей Кемеровской области.
"Мы не можем со стороны кому-то что-то рекомендовать. Это их (властей региона) право, как защитить население. Как говорят, результат покажет", – цитирует парламентария Агентство "Москва".
Петров напомнил, что носить маски рекомендует ВОЗ. По его словам, маски прежде всего нужны для тех, кто уже имеет вирус и может быть бессимптомным переносчиком.
"Я считаю, что сегодня правильно всем надеть маски, кто выходит на улицу, кто пересекается с посторонними людьми. Маска, очки, перчатки – это способ защиты", – пояснил Петров.
Ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев обязал жителей региона носить защитные маски. При этом носить разрешается не только медицинские маски, но и самодельные, пошитые из бязи, ситца, марли и других материалов.
За последние сутки в РФ подтверждено 5 642 новых случая коронавирусной инфекции. Большинство зараженных выявили в Москве (3 083) и Московской области (718).
Всего в 85 регионах России зарегистрировано 52 763 случая коронавирусной инфекции. Это на 12% больше, чем днем ранее. За прошедшие сутки выписали 427 человек. За весь период выздоровели 3 873 пациента.
За сутки подтвержден 51 летальный случай с коронавирусом, 29 из них – в Москве. За весь период по России умерли 456 человек.
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