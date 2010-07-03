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Глава Оренбургской области Юрий Берг попросил об отставке, сообщается на портале правительства региона. Соответствующее прошение губернатор направил Владимиру Путину.

Обращаясь к жителям области, Берг напомнил, что возглавлял регион с 2010 года. Он подчеркнул, что это родной для него регион, где он живет с детьми и внуками.

"В первую очередь, хочу поблагодарить вас, уважаемые земляки, за доверие, которое вы оказали мне на выборах губернатора пять лет назад, а также за колоссальную поддержку в любых начинаниях, направленных во благо людей", – добавил губернатор.

Берг заметил, что за годы его управления областью строились школы и детские сады, дороги и больницы, создавалась комфортная городская среда. По его словам, в фокусе внимания правительства всегда был человек, его здоровье, благополучие и комфорт.

По мнению Берга, многого в регионе удалось достичь, в частности, Оренбуржье стало лидером альтернативной энергетики в стране и третьим по результатам ЕГЭ. Губернатор также отметил, что в этом году власти приступили к реализации 11 национальных проектов, которые охватывают все сферы жизни людей.

Он напомнил, что до единого дня голосования 8 сентября 2019 года остается много времени, чтобы новому руководителю доказать оренбуржцам свою эффективность. Выбирать нового губернатора будет народ.

Ранее в отставку подала губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Общаясь с журналистами, она напомнила, что возглавляла область почти семь лет, а досрочная отставка необходима, чтобы человек, который придет на ее место, успел познакомиться с регионом до выборов.

О том, что руководитель региона может сложить полномочия в начале недели, писали СМИ. Прогнозы журналистов, сославшихся на источники в Кремле, уже сбылись в отношении алтайского губернатора Александра Бердникова, главы Калмыкии Алексея Орлова и руководителя Челябинской области Бориса Дубровского.

Как утверждали источники, близкие к мурманским властям, заявление об отставке Ковтун написала еще накануне. Однако сама глава региона ранее не комментировала публикации о ее скором уходе.

