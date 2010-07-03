Глава Оренбургской области Юрий Берг попросил об отставке, сообщается на портале правительства региона. Соответствующее прошение губернатор направил Владимиру Путину.
Обращаясь к жителям области, Берг напомнил, что возглавлял регион с 2010 года. Он подчеркнул, что это родной для него регион, где он живет с детьми и внуками.
"В первую очередь, хочу поблагодарить вас, уважаемые земляки, за доверие, которое вы оказали мне на выборах губернатора пять лет назад, а также за колоссальную поддержку в любых начинаниях, направленных во благо людей", – добавил губернатор.
Берг заметил, что за годы его управления областью строились школы и детские сады, дороги и больницы, создавалась комфортная городская среда. По его словам, в фокусе внимания правительства всегда был человек, его здоровье, благополучие и комфорт.
По мнению Берга, многого в регионе удалось достичь, в частности, Оренбуржье стало лидером альтернативной энергетики в стране и третьим по результатам ЕГЭ. Губернатор также отметил, что в этом году власти приступили к реализации 11 национальных проектов, которые охватывают все сферы жизни людей.
Он напомнил, что до единого дня голосования 8 сентября 2019 года остается много времени, чтобы новому руководителю доказать оренбуржцам свою эффективность. Выбирать нового губернатора будет народ.
Ранее в отставку подала губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Общаясь с журналистами, она напомнила, что возглавляла область почти семь лет, а досрочная отставка необходима, чтобы человек, который придет на ее место, успел познакомиться с регионом до выборов.
О том, что руководитель региона может сложить полномочия в начале недели, писали СМИ. Прогнозы журналистов, сославшихся на источники в Кремле, уже сбылись в отношении алтайского губернатора Александра Бердникова, главы Калмыкии Алексея Орлова и руководителя Челябинской области Бориса Дубровского.
Как утверждали источники, близкие к мурманским властям, заявление об отставке Ковтун написала еще накануне. Однако сама глава региона ранее не комментировала публикации о ее скором уходе.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.