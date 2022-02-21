Фото: kremlin.ru
Владимир Путин дал напутствие российским паралимпийцам перед Играми в Пекине. Президент отметил, что в России будут их поддерживать.
"Верю, вы готовы достойно и честно отвечать на любой вызов и побеждать. В полной мере проявите свой боевой характер и покажете максимум своих возможностей. Знайте, что здесь, в России, вас очень любят, искренне гордятся вами и будут за вас болеть", – подчеркнул российский лидер во время видеовстречи со спортсменами.
По словам главы государства, сегодня миру как никогда необходим пример отзывчивости, равноправия и справедливости, который демонстрируют спортсмены на Паралимпийских играх. Он отметил, что позитивная энергия паралимпийцев преображает общество, воспитывает в нем нравственную зрелость.
"Мир остро нуждается в мощной объединяющей силе спорта, в благородных принципах соперничества", – добавил Путин, выразив уверенность в том, что предстоящие соревнования внесут свой вклад в укрепление дружбы и взаимопонимания.
В заключение он пожелал спортсменам успехов и ярких выступлений.
XIII зимние Паралимпийские игры состоятся в Пекине с 4 по 13 марта.
Накануне в столице КНР прошла церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр. На Национальном стадионе погасили олимпийский огонь, передав его до этого хозяевам следующей Олимпиады, итальянским Милану и Кортина-д’Ампеццо.
В минувших Играх приняли участие атлеты из 91-й страны. Лидером медального зачета стала сборная Норвегии. За ней идет команда Германии, а затем – Китая. Команда ОКР завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград, заняв девятую строчку медального зачета.
Владимир Путин встретился с паралимпийцами перед Играми в Пекине
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