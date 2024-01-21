Путин и президент Египта дадут команду на заливку бетона на АЭС "Эд-Дабаа"

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Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выступят на церемонии на строящейся АЭС "Эд-Дабаа" на будущей неделе. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Они выступят и дадут команду на заливку первого бетона", – подчеркнул он.

Начало заливки бетона в фундамент означает старт строительства энергоблока АЭС.

В августе 2023 года управлению по атомным электростанциям Египта (NPPA) удалось получить разрешение на возведение четвертого по счету энергоблока АЭС "Эд-Дабаа", которую строят при участии "Росатома".

Ранее египетский эксперт по международным отношениям Айман Самир заявил, что будущее российско-египетских отношений выглядит многообещающим. По его словам, об этом свидетельствуют многочисленные совместные проекты. Он также упомянул первую в Египте атомную электростанцию "Эд-Дабаа", которая возводится при участии российской госкорпорации "Росатом".

До этого Путин в ходе телефонного разговора поблагодарил главу Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси за содействие в эвакуации российских граждан из сектора Газа. Также он рассказал о своей поездке с Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.

