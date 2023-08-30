В Египте построят четвертый энергоблок АЭС "Эд-Дабаа"

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Управлению по атомным электростанциям Египта (NPPA) удалось получить разрешение на возведение четвертого по счету энергоблока АЭС "Эд-Дабаа", которую строят при участии "Росатома". Об этом говорится в посте на официальной странице NPPA в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)

"NPPA удалось достичь нового исторического шага в истории ядерного проекта "Эд-Дабаа", <...> который заключается в получении разрешения на строительство четвертого ядерного энергоблока", – говорится в сообщении.

Ранее египетский эксперт по международным отношениям Айман Самир заявил, что будущее российско-египетских отношений выглядит многообещающим. По его словам, об этом свидетельствуют многочисленные совместные проекты.

Он также упомянул первую в Египте атомную электростанцию "Эд-Дабаа", которая возводится при участии российской госкорпорации "Росатом".