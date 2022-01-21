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Общество

14:04

Песков рассказал о самочувствии Путина

власть общество

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин чувствует себя хорошо. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, не было ли у главы государства симптомов COVID-19.

"Президент, тьфу-тьфу-тьфу, прекрасно себя чувствует, в рабочем настроении, работает, как вы видите", – приводит его слова РИА Новости.

В конце ноября 2021 года Путин сообщил, что прошел ревакцинацию от коронавируса – ровно через шесть месяцев после первой прививки. Глава государства привился препаратом "Спутник Лайт".

Спустя несколько дней после повторной прививки президент испытал интерназальную вакцину от Центра имени Гамалеи.

Путин сделал назальную вакцину от коронавируса

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