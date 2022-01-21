Песков рассказал о самочувствии Путина

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Владимир Путин чувствует себя хорошо. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, не было ли у главы государства симптомов COVID-19.

"Президент, тьфу-тьфу-тьфу, прекрасно себя чувствует, в рабочем настроении, работает, как вы видите", – приводит его слова РИА Новости.

В конце ноября 2021 года Путин сообщил, что прошел ревакцинацию от коронавируса – ровно через шесть месяцев после первой прививки. Глава государства привился препаратом "Спутник Лайт".

Спустя несколько дней после повторной прививки президент испытал интерназальную вакцину от Центра имени Гамалеи.