Путин поздравил работников органов безопасности с профессиональным праздником

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил работников органов безопасности с их профессиональным праздником. Видеообращение президента было опубликовано на сайте Кремля.

"Сегодня мы чествуем профессионалов и патриотов, которые твердо стоят на страже национальных интересов России, защищают ее конституционный строй и территориальную целостность, обеспечивают безопасность граждан, общества и государства от внутренних и внешних угроз", – отметил Путин.

Президент добавил, что на протяжении всей истории РФ органы безопасности были верной и прочной опорой страны. Российские спецслужбы неоднократно спасали жизни людей, защищали свободу и независимость России, в том числе внесли огромный вклад в победу над нацизмом.

В частности, Путин поблагодарил сотрудников ФСБ, СВР, ФСО, Главного управления специальных программ за компетентность и мужество, за верность долгу и высокую самоотдачу, а также за стремление максимально эффективно выполнить поставленные задачи.

Отдельно глава государства выразил слова признательности тем, кто сегодня решительно действует на Донбассе и в Новороссии, на линии боевого соприкосновения и в приграничных регионах.

"Подчеркну, сегодня мы сталкиваемся с целым рядом серьезных вызовов. А значит, вы должны серьезно повысить качество работы по всем основным направлениям", – добавил Путин.

Главной задачей остается борьба с терроризмом. Президент призвал все спецслужбы работать в сфере антитеррора предельно собранно и жестко, задействовать весь накопленный опыт. Национальному антитеррористическому комитету, в свою очередь, необходимо четко координировать эти усилия, планировать превентивные меры и уделять повышенное внимание защите стратегических военных и гражданских объектов.

Не менее ответственные задачи стоят и перед органами контрразведки, подчеркнул Владимир Путин. Необходимо оперативно пресекать работу иностранных спецслужб и активно бороться с теми, кто организует диверсии и теракты, а также выявлять шпионов и предателей.

"Особые требования здесь предъявляются к пограничной службе ФСБ. Ваша задача – и дальше наращивать техническую оснащенность и мобильность погранорганов, комплектовать их подготовленными кадрами и, конечно, отлаживать взаимодействие с армейскими частями и подразделениями других силовых структур", – сообщил глава государства.

Напоследок Путин упомянул необходимость бороться с преступлениями в сфере экономики, с любыми проявлениями коррупции и повышать уровень защиты информационной инфраструктуры и ресурсов, а также безопасность крупных общественно-политических и международных мероприятий и прочее.

"Еще раз поздравляю вас с праздником и, конечно же, с приближающимся 2025 годом! Здоровья и всего доброго вам и вашим близким!" – заключил Путин.

В этом году в России было предотвращено 190 терактов, по данным Национального антитеррористического комитета (НАК). С начала года в стране нейтрализованы 38 и задержаны 1,7 тысячи бандитов и их пособников. Кроме того, пресечено порядка 2,7 тысячи преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, изъято свыше 100 тысяч единиц огнестрельного оружия и более 5,5 тысячи взрывных устройств.

Прокуратура России за пять лет добилась изъятия у коррупционеров имущества на общую сумму более 760 миллиардов рублей. Всего сотрудниками прокуратуры было предъявлено свыше 400 исков, в доход государства было взыскано более 11 тысяч объектов имущества коррупционеров.