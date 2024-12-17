В Нижнем Новгороде задержан мужчина, собиравшийся подорвать местное промпредприятие

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Сотрудники УФСБ региона задержали жителя Нижнего Новгорода, сотрудничавшего с украинскими спецслужбами и намеревавшегося устроить взрыв на местном предприятии, где выпускают военную продукцию, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Установлено, что подозреваемый решил сотрудничать на конфиденциальной основе со специальной службой Украины, действующей против безопасности России. Он предложил подорвать здания, сооружения и оборудования одного из промышленных предприятий Нижнего Новгорода, работающих в интересах Минобороны РФ.

В сообщении указано, что мотивами преступления стала приверженность проукраинским взглядам, а также корыстная заинтересованность. Подозреваемого задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством".

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Ялты, передававшего военной разведке Украины данные о передвижении российской военной техники в Крыму. Возбуждено уголовное дело по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ". Киевский районный суд Симферополя арестовал его.