Путин поздравил работников органов безопасности с профессиональным праздником

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Владимир Путин поздравил работников органов безопасности с их профессиональным праздником. Президент РФ назвал этот праздник символом уважения народа России к людям, которые стоят на страже суверенитета и конституционного строя страны, защищают интересы РФ, права и свободы граждан, сообщается на сайте Кремля.

"В исторической летописи отечественных органов безопасности много славных и героических страниц. И в этот день хочу прежде всего сказать большое спасибо нашим ветеранам. Вы с честью выдержали многие нелегкие испытания, достойно защищали Родину от внутренних и внешних угроз", – сообщил Путин.

По словам президента РФ, на сегодня страна сталкивается с серьезными вызовами, однако российские спецслужбы всегда действуют грамотно и оперативно. Владимир Путин выразил благодарность сотрудникам ФСБ, СВР, ФСО и Главного управления специальных программ за профессионализм, смелость, решительность, четкую и слаженную работу.

В частности, за прошедший год было многое сделано для контрразведывательного обеспечения спецоперации на Украине, для защиты жизни и безопасности граждан в ДНР и ЛНР, в Херсонской и Запорожской областях.

Украинская сторона, отметил Путин, при прямой поддержке зарубежных спецслужб открыто встала на путь террористических методов: диверсии против гражданских объектов, транспортной и энергетической инфраструктуры, а также теракты против мирных граждан, общественных деятелей и представителей органов власти.

В связи с этим необходимо усиливать антитеррористическую работу по всем направлениям, использовать широкий комплекс возможностей российских спецслужб, а также активно взаимодействовать с Минобороны и прочими ведомствами, подчеркнул президент России. Особенного внимания требует охрана госрубежей, в частности, тех участков, которые находятся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

"Более активно нужно действовать и по всем другим ключевым направлениям. А это борьба с экстремизмом и коррупцией, с угрозами в информационном пространстве, защита государственной тайны, экономических интересов страны, обеспечение надежной работы отечественных компаний и предприятий, в том числе тех, которые решают сегодня важнейшие оборонные и технологические задачи", – добавил Владимир Путин.

Кроме того, необходимо жестко пресекать попытки иностранных спецслужб дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в РФ, вмешиваться во внутренние дела страны, подорвать гражданский мир и межнациональное согласие.

"Дорогие друзья, у органов безопасности нет простых задач. Но вы обладаете всем необходимым потенциалом, всеми возможностями, чтобы защитить безопасность государства, общества, наших граждан", – отметил российский президент.

Ранее Владимир Путин вручил медали "Золотая Звезда" девяти военнослужащим, проявившим себя в ходе специальной военной операции. По словам главы государства, бойцам приходится действовать в сложной боевой обстановке, но благодаря их настрою Россия добьется всех поставленных целей СВО.

До этого глава государства сообщил, что Россия не может вести себя так же, как временщики на Украине, которые оставляют своих раненых на произвол судьбы. По словам Путина, их бросают и даже не считают за своих людей.

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