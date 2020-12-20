Путин поздравил сотрудников органов безопасности с праздником

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником сотрудников органов безопасности.

"Всем, кто защищает наш народ от внешних и внутренних угроз, отстаивает суверенитет и национальные интересы, я желаю успехов", – сказал президент.

Глава государства напомнил, что в этот день свой 100-летний юбилей отмечает служба внешней разведки. Он также поздравил их с этим событием.

"За прошедший век разведчики внесли неоценимый вклад в обеспечение безопасности государства. Они выполняли поставленные задачи самоотверженно", – сказал Путин.

Ранее к 100-летию службы внешней разведки РФ в Музее Победы на Поклонной горе прошли онлайн-мероприятия. Зрители увидели фильм 2000 года "На службе России". В ленте рассказывается о крупных операциях, достижениях разведки, некоторых выдающихся ее сотрудниках и агентах.