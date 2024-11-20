Песков: Путин поручал охранять все важные объекты, включая Крымский мост

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Владимир Путин поручал обеспечить охрану всех объектов критической инфраструктуры, в том числе и Крымского моста. Таким образом отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на сообщения СМИ о возможных атаках западными дальнобойными ракетами переправы через Керченский пролив.

"Верховным главнокомандующим давно даны поручения и принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности", – сказал он.

Информация о разрешении Байдена на применение Киевом ракет ATACMS для ударов вглубь России появилась в СМИ вечером 17 ноября. Утверждалось, что ракеты, вероятно, разрешат применять против военных РФ и КНДР "для защиты ВСУ в Курской области".

Как отмечал Песков, нынешняя власть Штатов до последнего дня своих полномочий будет продолжать военную линию. В противоположный пример он привел избранного президента США Дональда Трампа, который во время своей предвыборной кампании говорил о мире.

Уже 19 ноября Путин подписал указ, утверждающий обновленную доктрину об основах госполитики в области ядерного сдерживания. В документе отмечается, что ядерное оружие (ЯО) является крайней мерой для защиты суверенитета страны. Однако на фоне новых военных угроз и рисков России потребовалось уточнить параметры, допускающие применение ЯО.

