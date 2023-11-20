Песков отреагировал на высказывания Пашиняна о подготовке к войне

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о заявлениях премьер-министра Армении Никола Пашиняна про Ереван и Баку, а также подготовку к войне, так как не знаком с подобными высказываниями.

"Мы слышали совсем другие заявления руководства страны, руководства Азербайджана, в которых говорится как раз о завершении одного этапа необходимости выхода и готовности к заключению мирного договора", – добавил он.

Ранее Пашинян на церемонии открытия сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ереване заявил, что некоторые шаги Азербайджана создают впечатление подготовки к новым боевым действиям против Армении из-за продвигаемой Баку концепции "Западного Азербайджана". По его словам, это одно из главных препятствий на пути продвижения мирной повестки.

19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. 20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий.

28 сентября Нагорно-Карабахская Республика объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Уточнялось, что решение принято в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией и исходит из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Карабаха. Жителей региона стали перевозить в Армению.

В МИД прокомментировали слова премьера Армении Пашиняна об отдалении РФ от Южного Кавказа