В Кремле поддержали слова Бастрыкина о наказании за осквернение памяти о войне

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Мнение председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о необходимости жесткого наказания по закону за осквернение памяти о Великой Отечественной войне можно только поддержать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, нужно очень жестко наказывать по закону всех тех, кто это делает, по нашему закону. Что касается других стран, а вы говорили о предположительных проявлениях в других странах, то, конечно, Россия продолжит самую активную работу на международной арене с нашими партнерами в плане развития сотрудничества в мемориальной части", – заявил Песков, которого цитирует РИА Новости.

По словам Пескова, сохранение памяти о героях войны является важнейшей задачей, о которой говорит Владимир Путин и руководители парламента.

"Память о героях Великой Отечественной войны – это то, о чем Путин, в частности, говорил в опубликованном сегодня и ранее записанном видеообращении по случаю конференции к 75-летию начала Нюрнберга. Об этой же памяти говорила, вы видели, и Матвиенко, и Володин, все они акцентировали одну мысль, что надо всемерно противодействовать любым попыткам искажения этой памяти, любым попыткам надругаться над этой памятью и всемерно способствовать сохранению этой памяти. Это с учетом нашей страны очень важная задача, святая задача", – подчеркнул Песков.

Ранее Бастрыкин, выступая на прошедшем в пятницу Международном научно-практическом форуме "Уроки Нюрнберга", заявил, что необходимо "найти каждого", кто оскверняет память о Великой Отечественной войне.

Владимир Путин в своем обращении к участникам форума заявил, что выводы Нюрнбергского процесса, сделанные 75 лет назад, все еще остаются актуальными. В качестве примера он привел решение Солецкого районного суда, который впервые за историю российского судопроизводства назвал геноцидом массовые казни людей в Новгородской области в годы войны.