Медведев уволил замглавы Пенсионного фонда

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова, обвиняемого в получении взятки.

В распоряжении премьер-министра, опубликованном на официальном портале правовой информации, отмечается, что Иванов уволен в связи с утратой доверия.

Иванова задержали 10 июля. По версии следствия, в период с 2017 по 2019 год чиновник получил крупные денежные суммы от лиц, которые действовали в интересах компании "Техносерв Менеджмент". Басманный суд арестовал Иванова до 9 сентября.

11 июля Иванов признал вину и подал в отставку. Он написал явку с повинной и изобличил ряд других лиц, совершивших преступления. По нескольким адресам, в частности в компаниях "Техносерв" и "Редсис", уже провели обыски.

Алексей Иванов занимал пост зампредседателя правления ПФР в 2017 году. Он ведал вопросами информационных технологий, телекоммуникаций и информационной безопасности.