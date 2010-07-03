Закон об "умных" дефибрилляторах могут принять до конца 2019 года

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Закон об использовании "умных" дефибрилляторов могут принять до конца 2019 года. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

Он отметил, что не видит причин, которые могли бы помешать депутат принять данный законопроект. Гутенев указал, что в "Единой России" считают этот проект "важнейшим" – он обладает "большой пробивной силой".

"Нет таких стен бюрократии, которые не позволили бы реализовать этот проект и не спасти тысячи жизней наших граждан", – приводит Агентство "Москва" слова Гутенева.

Ранее сообщалось, что в общественных местах на территории России установят около 40-50 тысяч "умных" дефибрилляторов. Их будут размещать в местах массового скопления людей, концертных залах, выставках и так далее. Стоимость одного аппарата составляет от 100 до 120 тысяч рублей.

14 марта депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект об "умных" дефибрилляторах. Документ разрешает использовать данный прибор людям без медицинской подготовки. Депутаты полагают, что данная мера позволит сохранить до 80 тысяч жизней в год.

