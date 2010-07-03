Закон об "умных" дефибрилляторах прошел первое чтение

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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который разрешает любому человеку использовать автоматические наружные дефибрилляторы для оказания первой помощи в местах массового скопления людей. Об этом сообщает Twitter нижней палаты парламента.

Прежде использовать этот предмет при остановке сердца могли только врачи. Авторы документа убеждены, что пользоваться прибором могут люди без медицинского образования и специальной подготовки.

Отмечается, что дефибриллятор сам выдает команды, делает кардиограмму и принимает решение дать удар током только в том случае, если произошла остановка сердца.

В будущем депутаты собираются предложить правительству разработать систему по оснащению всех мест массового скопления людей "умными" дефибрилляторами. В Госдуме уверены, что это позволит сохранить до 80 тысяч жизней в год.

По словам члена думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрея Исаева, владельцев магазинов и ТРК могут обязать закупать "умные" дефибрилляторы за свой счет, передает Агентство "Москва".

"Считаю, что в бюджетных учреждениях дефибрилляторы должны быть приобретены за средства соответствующего бюджета. В коммерческих организациях, которые предполагают массовое скопление людей, средства должны приобретаться за счет их владельцев", – отметил парламентарий, уточнив, что порядок финансирования определят на законодательном уровне.

На прошлой неделе Владимир Путин подписал закон об организации паллиативной медпомощи. Документ предусматривает облегчение боли, связанной с заболеванием, методами и лекарствами, среди которых могут быть наркотические и психотропные препараты.

