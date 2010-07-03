Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин подписал закон об организации паллиативной медпомощи. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Паллиативная помощь подразумевает целый комплекс мероприятий, направленный на улучшение качества жизни неизлечимо больных граждан и облегчение тяжких проявлений заболевания. Речь идет о медицинском вмешательстве, психологической поддержке и уходе.

Закон предусматривает облегчение боли, связанной с заболеванием, методами и лекарствами, среди которых могут быть наркотические и психотропные препараты.

Также закон вводит возможность предоставления гражданам бесплатных лекарств при оказании им паллиативной медпомощи не только в стационарных и амбулаторных условиях, но и в условиях дневного стационара.

Закон направлен на защиту прав и законных интересов и улучшение качества жизни пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной медпомощи.

27 февраля правительственный закон об оказании медицинской паллиативной помощи в России одобрил Совет Федерации. 21 февраля документ был принят Госдумой на пленарном заседании. По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, отныне паллиативная помощь станет доступна жителям всех регионов.

Медработники, которые займутся оказанием паллиативной помощи на дому и в больнице, пройдут предварительную подготовку.