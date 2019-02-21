Паллиативную помощь утвердили законом

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Госдума на пленарном заседании 21 февраля приняла закон о паллиативной медицинской помощи, передает РИА Новости.

В документе прописаны изменения, расширяющие понятие "паллиативная медицинская помощь". Кроме того, закон уточняет порядок оказания услуги, в том числе в амбулаторных условиях и на дому.

После принятия законопроекта в первом чтении в Госдуме состоялись большие парламентские слушания. Их участники рассмотрели все поступившие в профильный комитет по охране здоровья поправки и доработали документ, подготовив его ко второму чтению совместно с представителями профессионального сообщества.

По словам зампреда комитета Леонида Огуля, характер поправок был техническим и лингвистическим.

С учетом внесенных изменений, паллиативной медицинской помощью назвали комплекс мероприятий, охватывающий медицинские вмешательства, психологическую поддержку и уход. Все перечисленное направлено на избавление от боли и улучшение качества жизни неизлечимо больных граждан и их родственников.

Помимо этого, закон предусматривает передачу пациенту медицинских изделий из утвержденного перечня. Они нужны для поддержания функций органов и систем организма человека.

Уточняется, что оказывать паллиативную помощь будут медицинские работники, прошедшие специальное обучение.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, паллиативная помощь станет доступна жителям всех регионов.

"Люди бесплатно будут обеспечены необходимыми обезболивающими и медицинскими изделиями и смогут дома, рядом со своими близкими, получать всю необходимую поддержку как медицинскую, так и психологическую", – уточнил председатель нижней палаты парламента.

Володин добавил, что Госдума проконтролирует реализацию закона на практике.

