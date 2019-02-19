Законопроект о паллиативной помощи прошел второе чтение в Госдуме

Госдума приняла законопроект о паллиативной медицинской помощи во втором чтении с учетом поправок. Как сообщает РИА Новости, в документе уточняется определение паллиативной помощи как избавление от боли (на этом настаивало профессиональное сообщество).
Предлагается внести изменения по расширению понятия "паллиативная медицинская помощь" и уточнить порядок ее оказания, в том числе в амбулаторных условиях и на дому. Заместитель председателя комитета по охране здоровья Леонид Огуль отметил, что поправки были в основном технического и лингвистического характера.
Паллиативной медицинской помощью будет называться комплекс мероприятий, включающий медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и мероприятия по уходу. Все эти мероприятия направлены на избавление от боли и улучшение качества жизни неизлечимо больных граждан и членов их семей.
Также проект закона предусматривает передачу пациенту медицинских изделий для поддержания функций внутренних органов. Перечень утверждается дополнительно. В законопроекте уточняется, паллиативную помощь имеют право оказывать врачи и другие медицинские работники, которые прошли обучение по оказанию такой помощи.
Документ о паллиативной медицинской помощи разработали по поручению Владимира Путина после встречи с волонтерскими организациями, чья деятельность направлена на помощь тяжело больным людям. Законопроект конкретизирует право пациента на облегчение сильной боли путем употребления наркотических и психотропных лекарств.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.