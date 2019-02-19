Законопроект о паллиативной помощи прошел второе чтение в Госдуме

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Госдума приняла законопроект о паллиативной медицинской помощи во втором чтении с учетом поправок. Как сообщает РИА Новости, в документе уточняется определение паллиативной помощи как избавление от боли (на этом настаивало профессиональное сообщество).

Предлагается внести изменения по расширению понятия "паллиативная медицинская помощь" и уточнить порядок ее оказания, в том числе в амбулаторных условиях и на дому. Заместитель председателя комитета по охране здоровья Леонид Огуль отметил, что поправки были в основном технического и лингвистического характера.

Паллиативной медицинской помощью будет называться комплекс мероприятий, включающий медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и мероприятия по уходу. Все эти мероприятия направлены на избавление от боли и улучшение качества жизни неизлечимо больных граждан и членов их семей.

Также проект закона предусматривает передачу пациенту медицинских изделий для поддержания функций внутренних органов. Перечень утверждается дополнительно. В законопроекте уточняется, паллиативную помощь имеют право оказывать врачи и другие медицинские работники, которые прошли обучение по оказанию такой помощи.

Документ о паллиативной медицинской помощи разработали по поручению Владимира Путина после встречи с волонтерскими организациями, чья деятельность направлена на помощь тяжело больным людям. Законопроект конкретизирует право пациента на облегчение сильной боли путем употребления наркотических и психотропных лекарств.