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11 февраля, 14:31

Госдума планирует рассмотреть законопроект о паллиативной помощи 19 февраля

власть медицина

11 февраля, 14:31

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Фото: портал Москва24/Роман Балаев

В Госдуме 19 февраля планируют рассмотреть во втором чтении законопроект о паллиативной помощи, разработанный Минздравом РФ, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Мы обсуждали вопрос о дате рассмотрения законопроекта во втором чтении с комитетом по охране здоровья. Исходя из процедур регламента, планируем его рассмотреть 19 февраля", – цитирует Володина Агентство "Москва".

16 января депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об организации паллиативной медпомощи.

Законопроектом предусматривается предоставление неизлечимо больным людям качественной медицинской помощи, обезболивания, оказания социальной и психологической поддержки.

Документ разработали по поручению Владимира Путина после встречи с волонтерскими организациями, деятельность которых ориентирована на помощь тяжело больным людям.

Документ предлагает внести изменения в определение понятия "паллиативная медицинская помощь".

Законопроект конкретизирует право пациента на облегчение сильной боли наркотическими и психотропными лекарственными препаратами.

власть медицина

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