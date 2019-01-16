Госдума в первом чтении поддержала организацию паллиативной медпомощи

Госдума приняла в первом чтении законопроект об организации паллиативной медпомощи, разработанный Минздравом РФ.
"Принятие этого закона ждут наши граждане. Он направлен на совершенствование существующего законодательства. Неизлечимо больные люди будут получать качественную медицинскую помощь, необходимое обезболивание, а также социальную и психологическую поддержку, а главное - смогут находиться в тяжелый жизненный период дома, рядом со своими родными и близкими", – сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает Агентство "Москва".
Он также отметил, что на этапе подготовки законопроекта ко второму чтению документ обсудят на Совете по законотворчеству при председателе Госдумы с экспертами, медицинским сообществом, представителями гражданского общества, чтобы максимально учесть все необходимые замечания.
Законопроект разработали по поручению Владимира Путина после встречи с волонтерскими организациями, деятельность которых ориентирована на помощь тяжело больным людям.
Документ предлагает внести изменения в определение понятия "паллиативная медицинская помощь".
Согласно проекту закона, под видом этой медпомощи следует понимать комплекс мероприятий, включающий медицинские вмешательства, психологическую помощь и уход. Речь идет о неизлечимо больных людях, их праве на улучшение качества жизни. Законопроект конкретизирует право пациента на облегчение сильной боли наркотическими и психотропными лекарственными препаратами.
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