Совфед утвердил паллиативную помощь

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Правительственный закон об оказании медицинской паллиативной помощи в России одобрил Совет Федерации, передает РИА Новости.

В документе отмечено, что паллиативная помощь подразумевает целый комплекс мероприятий, направленный на улучшение качества жизни неизлечимо больных граждан и облегчение тяжких проявлений заболевания. Речь идет о медицинском вмешательстве, психологической поддержке и уходе.

Медработники, которые займутся оказанием паллиативной помощи на дому и в больнице, пройдут предварительную подготовку.

Закон предусматривает облегчение боли, связанной с заболеванием, методами и лекарствами, среди которых могут быть наркотические и психотропные препараты.

Документ также гарантирует, что нуждающийся в такой помощи пациент получит медицинские изделия, предназначенные для поддержания функций органов и систем организма. Перечень изделий утвердят дополнительно.

21 февраля документ был принят Госдумой на пленарном заседании. По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, отныне паллиативная помощь станет доступна жителям всех регионов.