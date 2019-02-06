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14:38

Кардиолог рассказал, можно ли предсказать остановку сердца

общество медицина безопасность

14:38

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Фото: depositphotos/Syda_Productions

Внезапная остановка сердца занимает лидирующие позиции среди всех причин смерти в России, ежегодно от этого умирают сотни тысяч человек. В том числе – многие известные и успешные люди: экс-министр труда Александр Починок (56 лет), кинорежиссер Алексей Балабанов (54 года), телеведущий и бодибилдер Владимир Турчинский (46 лет), олимпийский чемпион по фигурному катанию Сергей Гринько (28 лет), нападающий омского "Авангарда" Алексей Черепанов (18 лет), рэпер Децл – Кирилл Толмацкий (35 лет).

Врачи уверяют, что заранее предугадать риск внезапной остановки сердца все-таки можно. Кандидат медицинских наук, член Европейского общества кардиологов и Американской ассоциации сердца Ярослав Ашихмин заявил, что вопрос состоит в правильной диагностике этой проблемы, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Он сообщил, что главные причины сердечной смерти – аритмия (желудочковая тахикардия), следствие ишемической болезни сердца и структурных заболеваний сердца (гипертрофическая кардиомиопатия).

Выявить возможный риск поможет обычная электрокардиография (ЭКГ). Это один из лучших методов, позволяющих выявить пациентов с высоким риском внезапной смерти. ЭКГ в обязательном порядке должны регулярно проходить несколько категорий людей:

  • пациенты с какими-либо сердечными диагнозами
  • спортсмены
  • люди, у которых когда-либо случались обмороки
  • граждане, у кого в родословной были близкие родственники, внезапно умершие в возрасте до 60 лет

"Анализ ЭКГ обязательно должен включать в оценку длительности интервала QТ, поиск признаков синдрома Бругада, которые могут предсказывать появление угрожающей жизни аритмии, при которой риск внезапной смерти существенно возрастает. К сожалению, нередки случаи, когда врачи впервые обращали внимание на длительность интервала QT у профессиональных спортсменов в возрасте 15-17 лет, что для молодых людей означало прощание со спортивной карьерой", – поясняет доктор.

Также может понадобиться дополнительное обследование, включающее суточное холтеровское мониторирование ЭКГ, эхокардиографию, нагрузочное тестирование, КТ сердца, МРТ сердца и электрофизиологическое исследование сердца. Ашихмин добавил, что возможна профилактика внезапной смерти у людей из группы риска. Она включает медикаментозную терапию, имплантацию кардиовертеров-дефибрилляторов.

общество медицина безопасность

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