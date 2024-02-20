Песков назвал марку подаренного Ким Чен Ыну автомобиля

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Владимир Путин подарил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну автомобиль Aurus. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Таким образом, представитель Кремля подтвердил информацию Центрального телеграфного агентства Кореи о том, что лидер КНДР получил в подарок от Путина автомобиль российского производства.

Отмечалось, что подарок для Ким Чен Ына 18 февраля получила его сестра Ким Е Чжон и секретарь ЦК ТПК Пак Чон Чхон.

Северокорейский лидер посетил РФ с официальным визитом в сентябре прошлого года, он прибыл на бронепоезде. Его встреча с Путиным длилась более пяти часов.

Главы государств встретились на космодроме Восточный. Ким Чен Ын посетил Приморский край, встретился с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, а также побывал в Дальневосточном федеральном университете.

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