Россияне старше 40 лет смогут ежегодно брать отгул на работе для диспансеризации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что гражданам старше 40 лет позволят брать освобождение на работе на один день для диспансеризации раз в год, сообщает "Интерфакс".

Он отметил, что этот день будет оплачиваться работодателем. Кроме того, работникам пенсионного и предпенсионного возраста позволят брать два отгула в год для прохождения диспансеризации.

"Один из вопросов – это рассмотрение изменений в Трудовой кодекс, которые касаются диспансеризации. Они позволят работникам старше 40 лет брать освобождение от работы на один день, чтобы проверить свое здоровье", – сообщил Мишустин.

В настоящий момент, согласно действующему законодательству, подобный отгул россияне могут брать лишь раз в три года.

Ранее комиссия правительства России по законопроектной деятельности отклонила инициативу о закреплении выходного дня за 31 декабря. В кабмине ответили, что подобный перенос и так возможен по действующему законодательству.

Также в России скоро будет действовать новый порядок начисления зарплат учителям. Согласно плану, 70% фонда оплаты труда преподавателей будет уходить на оклады за одну ставку, в то время как 30% будет выделяться на различные надбавки.