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Москва 24

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Общество

00:28

Новая структура начисления зарплат учителям появится в России

общество образование финансы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новый порядок начисления зарплат учителям в скором времени заработает в России. Об этом пишет "Российская газета", ссылаясь на заявление министра просвещения Ольги Васильевой.

"Мы сейчас боремся за то, чтобы 70% фонда оплаты туда учителей гарантированно уходило на оклады за одну ставку, то есть за 18 уроков в неделю. И только 30% должно выделяться на различные надбавки", – сообщила Васильева.

Она подчеркнула, что основная сложность введения новой системы заключается в том, что регионы сами выбирают, в каком соотношении будет находиться основная часть зарплаты к различным надбавкам и выплатам. Очень часто реальные цифры далеки от приоритетного значения 70 на 30.

Кроме того, по словам министра, в ближайшее временя в Трудовой кодекс будут внесены поправки, которые позволят использовать единую модель формирования структуры оплаты труда. Уточняется, что базовые гарантии будут действовать на федеральном уровне.

"И мы очень надеемся, что после медиков по такой регионально-отраслевой системе пойдем и мы с учителями", – резюмировала Васильева.

Ранее мэр Москвы Собянин назвал среднюю зарплату учителей в столице. Об этом градоначальник сообщил во время ежегодного отчета в Мосгордуме.

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