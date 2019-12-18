Собянин назвал среднюю зарплату учителей в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Средняя зарплата столичного учителя составляет более 115 тысяч рублей. Это в три раза больше, чем в 2010 году, сообщил Сергей Собянин во время ежегодного отчета в Мосгордуме.

В этом году финансирование образования было увеличено почти на четверть. "И это прибавка к огромной базе. Это серьезное повышение", – сказал мэр.

Столичные школы получают финансирование вне зависимости от района, в котором они находятся. Мэр напомнил, что для этого пришлось пройти "сложнейшую структурную реорганизацию школ, которая тоже вызывала огромные дискуссии".

В этом году более 40% выпускников сдали ЕГЭ на 220 баллов и выше ( в 2010-м – не более 15%). Также москвичи регулярно показывают хорошие результаты на предметных соревнованиях, в том числе на всероссийских олимпиадах и на чемпионатах WorldSkills.

В рейтинге главной международной программы измерений качества образования PISA столичные школьники занимают второе место по уровню читательской грамотности, а по математической грамотности – четвертое.

Практически в каждой московской школе ученики могут выбрать один из нескольких профилей обучения. Уже несколько лет работают специализированные классы – инженерные, академические, медицинские, кадетские, ИТ-классы.

Познакомиться с программой университетов помогают предуниверситарии, созданные совместно со столичными университетами. Благодаря проекту "Школа старшеклассников" ребята могут посещать ИТ-полигоны, химические и физические лаборатории, медиатеки и лингафонные кабинеты.

"Мы должны создать такую инновационную систему, где можно было бы получать самые современные знания, готовиться к поступлению в вузы. Формировать четкое понимание о том, какая профессия нужна, какая профессия нравится", – заявил Собянин.

Он отметил, что московские выпускники должны конкурировать с выпускниками школ других городов за поступление в ведущие университеты Москвы.

Ранее столичные школы улучшили свои позиции в международном рейтинге PISA. В естественно-научной грамотности результаты увеличились с 513 до 528 баллов.

По математике столичные школы держали 531 балл, сейчас он на три пункта выше. По чтению результаты улучшились с 519 до 534 баллов.