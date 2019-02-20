Володин отчитался о выполнении прошлогоднего послания президента

Почти 90% законов принято Госдумой в рамках реализации прошлогоднего послания Владимира Путина Федеральному собранию. Такой итог подвел спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает ТАСС.
Всего депутаты приняли 86 законов. Оставшиеся 10 документов сейчас находятся на рассмотрении. Володин добавил, что еще два законопроекта вскоре должны поступить от кабмина РФ.
Говоря об уже принятых законах, председатель Госдумы выделил социальные инициативы. В частности, он упомянул повышение МРОТ до прожиточного минимума и сокращение сроков принятия решения о выдаче маткапитала.
"Кроме того, система страхования вкладов была распространена на малые предприятия, усилена уголовная ответственность за хищение денежных средств с банковского счета или электронных денежных средств", – сказал Володин, добавив, что темпы работы нужно сохранить и при реализации нового послания.
Выступление главы государства с очередным посланием Федеральному собранию начнется в полдень 20 февраля. Оно состоится в Гостином дворе. В связи с этим несколько улиц в центре Москвы были перекрыты с раннего утра среды. Ограничения будут действовать до окончания мероприятия.
Действующие законы обязывают президента ежегодно выступать с посланием к Федеральному собранию. Оно включает в себя как положения политического, экономического, идеологического характера, так и конкретные предложения, связанные с законотворческой работой парламента.
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