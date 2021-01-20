Посол РФ прокомментировал санкции США против "Северного потока – 2"

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Посол России в США Анатолий Антонов охарактеризовал санкции Вашингтона против "Северного потока – 2" как противоречащие международному праву. Об этом пишет РИА Новости.

Антонов подчеркнул, что власти США давно предпринимают попытки сорвать реализацию данного проекта.

"Постоянно звучат безосновательные угрозы в адрес России и ее европейских партнеров, заинтересованных в сотрудничестве в газовой сфере", – рассказал Антонов.

Посол отметил, что на участников консорциума оказывается грубое давление со стороны США. В частности, нарушаются нормы международного права, принципы честной и свободной торговли. Своими действиями американские власти вышли за рамки приличия, сказал Антонов.

"Все это – не что иное, как неприкрытая недобросовестная конкуренция. Стремление создать себе преимущество на энергорынке Европы, силой заставить страны региона покупать американское сырье", – пояснил посол.

Накануне США ввели санкции против судна "Фортуна", который участвует в работе над "Северным потоком – 2", а также его владельца, компании "КВТ-Рус". В список также вошли еще шесть судов, два из которых – нефтяные танкеры "Максим Горький" и "Сиерра", ходящие под флагом России.

22 декабря 2020 года Минторг США ввел экспортные ограничения против 45 российских компаний. В частности, под санкции попали Минобороны РФ, Служба внешней разведки России, "Ростех", "Рособоронэкспорт" и другие крупные предприятия.

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что новые санкции США против российских компаний можно назвать откровенной конкурентной борьбой с предприятиями, занимающими лидирующее позиции на мировом рынке. Такие методы политик назвал не укладывающимися ни в какие рамки.