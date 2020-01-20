Общероссийское голосование коснется всех поправок в Конституцию – Клишас

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Всероссийское голосование на тему поправок в Конституцию РФ пройдет по всему пакету изменений, а не по отдельным положениям. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
"Общероссийское голосование, предусмотренное статьей 2 внесенного президентом проекта закона о поправке к Конституции РФ пройдет тогда, когда закон уже будет принят парламентом, причем голосование будет проходить по закону в целом, а не по отдельным его положениям", – уточнил Клишас. Его слова передает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу верхней палаты парламента.
Парламентарий подчеркнул, что рабочая группа рассмотрит вопрос о голосовании в ближайшее время. Клишас заявил, что в основе процедуры будут заложены базовые демократические принципы.
"Мы будем исходить из того, что в основе процедуры голосования должны лежать те же базовые подходы, что и при проведении президентских выборов 2018 года, это прозрачность, понятность и доступность голосования для граждан, доверие к результатам общероссийского голосования со стороны граждан страны", – резюмировал Клишас.
Голосование по поправкам в Конституцию может пройти в России до 1 мая. Механизм процедуры выработает и юридически оформит рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию РФ.
Известно, что ближайшее заседание рабочей группы состоится 21 января нынешнего года. В ее составе – 75 человек из разных сфер. Среди них писатель Захар Прилепин, спортсменка Елена Исинбаева, пианист Денис Мацуев, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, глава комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин и другие.
15 января в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил россиянам проголосовать по ряду изменений в Конституцию РФ. В частности, речь идет об утверждении премьера и министров парламентом страны.
Позднее стало известно, что Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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