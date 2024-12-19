Путин заявил, что в его кабинетах нет портретов

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Владимир Путин во время совмещенной пресс-конференции и прямой линии сообщил, что в его кабинетах нет портретов.

"У меня нет портретов в кабинете. В одном стоит икона, а во втором – бюст Ломоносова", – сказал российский президент, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее глава государства отметил, что относится к России как к своей семье. По его словам, РФ – это не только огромная территория, это история, культура и обычаи. Но самое главное – это люди, подчеркнул Путин.

Перед Новым годом и Рождеством российский лидер пожелал гражданам страны уделять больше времени близким, а также успехов, счастья и благополучия в 2025 году.