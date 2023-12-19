Путин заявил, что РФ была единственным гарантом суверенитета Украины

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РФ являлась единственным гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ заявил Владимир Путин.

"Россия, когда создавала Советский Союз, передавала просто так вместе с населением огромные исторические территории российские, огромный потенциал, и вкладывала колоссальные ресурсы во всю эту территорию", – отметил он.

По словам президента, западные территории Украина получила после окончания Второй мировой войны. Тогда ей отошла часть земель Польши. Однако многие жители хотят возвращения этих территорий Румынии, Венгрии или Польше, подчеркнул Путин.

"Те страны, которые потеряли свои территории, прежде всего Польша, спят и видят вернуть их", – указал он.

Глава государства добавил, что РФ не будет вмешиваться в решение споров по западным территориям Украины, история расставит все по своим местам, однако Москва не намерена отдавать свое.

Ранее кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что для урегулирования украинского конфликта Киеву придется уступить восточные части страны. Он также предложил взять обязательство о том, что Украину не примут в НАТО в обмен на выход России из "военного союза с Китаем".

До этого Владимир Путин заявил, что те, кто проявляет независимость и защищает свои интересы, автоматически становятся целью для Запада. По его мнению, понятие суверенитета в нынешнем мире отрицается. Это приводит к тому, что весь мир вынужден участвовать в противостоянии, объяснил он.

Путин заявил, что цель России – положить конец развязанной Западом войне на Украине