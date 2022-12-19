Путин подписал указ о проведении турнира "Игры будущего" в Казани в 2024 году

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал указ о проведении международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" в 2024 году в Казани. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Турнир направлен на поддержку движения по развитию инновационных видов спорта, сочетающих цифровые технологии и физическую активность, а также их интеграцию с традиционными видами спорта.

Путин обратился к кабмину с просьбой образовать организационный комитет по подготовке и проведению турнира "Игры будущего" в столице Татарстана. Также оргкомитету поручено утвердить план основных мероприятий.

Кроме того, МИД РФ должен посодействовать в продвижении международного мультиспортивного турнира. Региональным властям следует также принять участие в организации и проведении турнира.

Ранее Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня самбо в России 16 ноября. В документе отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания. В сентябре этого года атлеты из РФ взяли 11 медалей в третий день чемпионата Европы по самбо в сербском Нови-Саде.

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