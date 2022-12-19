День самбо будет отмечаться в России 16 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня самбо в России 16 ноября. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее сообщалось, что атлеты из РФ взяли 11 медалей в третий день чемпионата Европы по самбо в сербском Нови-Саде.

Золото удалось забрать Александру Федорову и Денису Калинину, у женщин выиграла Тамара Лищенко. Серебро взяли Вячеслав Михайлин и Ольга Митина, бронзу – Мария Молчанова и Ольга Артошина.

В мужских соревнованиях по боевому самбо золотые медали выиграли Валерий Ергалов, Саид Саидов и Сослан Джанаев. Бронзу взял Рашад Мурадов.

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