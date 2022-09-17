Сборная России по самбо завоевала 11 медалей в третий день чемпионата Европы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Атлеты из РФ взяли 11 медалей в третий день чемпионата Европы по самбо, который стартовал в сербском Нови-Саде.
Золото удалось забрать Александру Федорову и Денису Калинину, у женщин выиграла Тамара Лищенко. Серебро взяли Вячеслав Михайлин и Ольга Митина, бронзу – Мария Молчанова и Ольга Артошина.
В мужских соревнованиях по боевому самбо золотые медали выиграли Валерий Ергалов, Саид Саидов и Сослан Джанаев. Бронзу взял Рашад Мурадов.
Уточняется, что, несмотря на рекомендацию МОК не допускать россиян и белоруссов к участию в международных соревнованиях, самбисты из этих государств продолжают выступать.
В феврале стало известно, что Международная федерация самбо приостановит проведение соревнований на территории РФ. В федерации отмечали, что ключевым является безопасность спортсменов и представителей команд, участвующих в соревнованиях под эгидой ФИАС.
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