Российская киберспортивная команда Outsiders выиграла главный турнир по игре CS:GO

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Российская команда Outsiders одержала победу на турнире по киберспортивной дисциплине Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO).

Финал турнира Intel Extreme Masters Major с призовым фондом 1,25 миллиона долларов проходил в Рио-де-Жанейро. В состав российской команды вошли Джами Али (Jame), Евгений Лебедев (Fl1t), Давид Даниелян (n0rb3r7), Петр Болышев (fame) и казахстанец Алексей Голубев (Qikert).

Outsiders обыграли команду из Дании Heroic со счетом 2:0. За победу Outsiders получат 500 тысяч долларов, Heroic – 170 тысяч долларов.

Российские команды Cloud9 и Team Spirit выбыли из турнира на стадии 1/4 финала, заработав по 45 тысяч долларов.

Outsiders – второе название команды Virtus.pro.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов заявил, что создание киберспортивных рот для альтернативной службы и льготы по ипотеке являются потенциальными мерами поддержки киберспортсменов.

Он отметил, что можно будет рассмотреть возможность уменьшения минимального возраста для зачисления на начальный этап подготовки по киберспорту – с 14 до 12 лет. По мнению депутата, необходимо закрепить в законодательстве понятие "дистанционные соревнования" для легализации проведения киберсоревнований, а для обычных состязаний нужно создать механизм признания киберспортивных арен спортивными объектами.

Российским киберспортсменам могут дать отсрочку от армии

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!