Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Казань примет первые киберспортивные "Игры будущего" в 2024 году, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на 25-м Петербургском международном экономическом форуме.

В шорт-лист кандидатов на право организовать "Игры будущего" также входили Москва, Санкт-Петербург, Калуга и федеральная территория "Сириус". По словам Чернышенко, в Казани есть готовая инфраструктура, опыт организаторов, а также большое желание города.

Он рассказал, что это будет смешение трех направлений: спорта, науки и цифровизации.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил включить киберспорт в учебные программы дополнительного образования. Депутат отметил, что Россия стала ведущей киберспортивной державой. По его мнению, на программах дополнительного образования ребята могут оттачивать профессионализм.

