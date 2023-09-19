В Кремле не подтвердили, что Баку предупредил Москву об операции в Карабахе

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию, что Москва была заблаговременно уведомлена Азербайджаном о начале операции в Нагорном Карабахе.

"Я не могу подтвердить, что мы заблаговременно были поставлены в известность", – заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в министерстве обороны Азербайджана заявили, что известили Москву о проведении "антитеррористических мероприятий локального характера". В связи с этим правительство Армении обвинило РФ в том, что она не предупредила Ереван планах Баку.

Комментируя эти заявления, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Азербайджан сообщил России о начале антитеррористической операции в Карабахе за несколько минут до начала боевых действий. По ее словам, информация о том, что Баку заранее предупредил российских миротворцев, не соответствует действительности.

19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе. Такое решение ведомство объяснило необходимостью восстановления конституционного порядка в регионе.

В свою очередь, МИД Армении осудил действия Баку в Карабахе, назвав случившееся "чисткой" местного населения. В министерстве заявили, что азербайджанская сторона открыто взяла на себя ответственность за нарушение режима прекращения огня, так как "чувствует безнаказанность".

На это в МИД Азербайджана подчеркнули, что единственным путем к урегулированию ситуации в регионе является полный вывод армянских войск из Нагорного Карабаха и роспуск режима в Степанакерте.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уточнил, что "из разных мест" можно услышать призывы к перевороту в стране. Он сообщил, что Ереван не будет начинать военные действия с Азербайджаном из-за ситуации в Карабахе. По его словам, армянской армии в регионе нет.

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