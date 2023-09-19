Баку сообщил Москве об "операции" за несколько минут до ее начала – Захарова

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Азербайджан сообщил России об "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе за несколько минут до начала боевых действий. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем телеграм-канале.

По ее словам, распространяемая в СМИ информация о том, что Баку заранее предупредил российских миротворцев о сегодняшней "операции", не соответствует действительности.

В правительстве Армении заявили, что РФ не проинформировала страну о проведении Азербайджаном в Нагорном Карабахе военных действий под видом "антитеррористической операции", передает "Арменпресс".

Министерство обороны Азербайджана, в свою очередь, сообщило на своем сайте, что о проведении "антитеррористических мероприятий локального характера" были проинформированы командование миротворческого контингента РФ и руководство турецко-российского мониторингового центра.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. По информации оборонного ведомства, такая мера необходима для восстановления конституционного строя в регионе.

МИД Армении осудил действия Азербайджана в Нагорном Карабахе, назвав случившееся "чисткой" местного населения. В армянском министерстве подчеркнули, что Баку открыто взял на себя ответственность за нарушение режима прекращения огня, поскольку "чувствует безнаказанность".

Россия призвала Азербайджан и Армению остановить кровопролитие в Нагорном Карабахе и вернуться к дипломатическому решению ситуации.

МИД РФ заявил о встревоженности резкой эскалацией в Карабахе