Песков заявил, что Кремль обеспокоен напряженностью в Нагорном Карабахе

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Москва обеспокоена резкой эскалацией напряженности в Нагорном Карабахе и началом боевых действий на его территории, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"По Карабаху – мы действительно обеспокоены резкой эскалацией напряженности и началом боевых действий", – сказал он.

Песков добавил, что российские военные контактируют с армянской и азербайджанской сторонами, однако он не исключил возможности проведения переговоров на высшем уровне. Пока что Вооруженные силы РФ делают все возможное, чтобы урегулировать ситуацию в Нагорном Карабахе и вернуть ее в политико-дипломатическое русло, пояснил он.

"По мере того, как будут достигнуты окончательные договоренности, мы будем вас незамедлительно информировать, в том числе о возможных контактах на высшем уровне", – добавил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что азербайджанские военные в рамках проведения операции в Нагорном Карабахе должны обеспечить безопасность и защиту мирного армянского населения. Также он добавил, что Москва призывает Ереван и Баку следовать подписанным ранее трехсторонним документам.

"Единственной субстантивной базой являются трехсторонние документы двухлетней и трехлетней давности, которые были подписаны между РФ, Арменией и Азербайджаном, поэтому мы призываем всех следовать положениям этих документов и, естественно, принимая во внимание те новые реалии, имеется в виду факт признания армянской стороной территории Азербайджана по состоянию на 1991 год", – напомнил Песков.

Во вторник, 19 сентября, Минобороны Азербайджана сообщило о проведении локальных антитеррористических мероприятий на территории Нагорного Карабаха. Отмечалось, что это необходимо для восстановления конституционного строя в регионе.

Азербайджанская сторона потребовала полного вывода армянских военных из Нагорного Карабаха и роспуска режима в Степанакерте.

Экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян заявлял, что в регионе "начался массированный арт-обстрел". Омбудсмен республики Гегам Степанян добавил, что, по последним данным, в результате боевых действий в Нагорном Карабахе погибли двое, в том числе ребенок. Еще 26 человек ранены.

На фоне происходящих событий жители Еревана вышли на центральную площадь с требованием прекратить военные действия, они также скандируют лозунги, выступая против Пашиняна. Позже они перекрыли в Ереване проспект рядом со зданием правительства и несколько улиц.



В МИД РФ прокомментировали ситуацию в Нагорном Карабахе