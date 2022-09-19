Путин 20 сентября примет верительные грамоты у послов 24 стран

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин 20 сентября примет верительные грамоты у вновь прибывших послов 24 государств, в том числе недружественных России. Об этом сообщает сайт Кремля.

Церемония состоится в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Свои верительные грамоты главе российского государства вручат представители Белоруссии, Армении, Уругвая, Алжира, Египта, Ливии, Судана, Кувейта, Венесуэлы, а также Португалии, Южной Кореи, Новой Зеландии и ряда других стран.

До этого, 1 сентября, стало известно, что посол ЕС в России Маркус Эдерер покинул свой пост. Позже сообщалось, что его заменит посол Франции в Малайзии Ролан Галяраг. 15 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что новый постпред Евросоюза прибыл в РФ.

