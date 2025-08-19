Путин провел встречу с врио главы Республики Коми Гольдштейном

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин провел переговоры с временно исполняющим обязанности главы Республики Коми Ростиславом Гольдштейном. Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В ходе встречи Гольдштейн информировал главу государства о социально-экономической ситуации в регионе. Также он доложил об уровне безработицы, о ситуации с сельским хозяйством и промышленным производством в республике.

"Особое внимание уделено мерам поддержки участников СВО и членов их семей", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в регионе проживает более 7 тысяч семей участников спецоперации. Всем им оказывается поддержка в разных сферах.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на встрече с Путиным выступила с инициативой о предоставлении участникам СВО возможности получить второе среднее специальное образование бесплатно.

По ее словам, некоторые военные после возвращения домой не могут трудиться по своей прежней специальности. При этом сейчас участники СВО, у которых есть диплом о среднем профессиональном образовании, могут поступить в колледж только платно.