Пушков оценил решение Британии отправить корабли в Черное море в знак поддержки Украины

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Сенатор Алексей Пушков оценил решение властей Великобритании отправить боевые корабли в Черное море. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалась о планах Британии выслать эскадренный миноносец и противолодочный фрегат в акваторию Черного моря. Как утверждали СМИ, такое решение британские власти приняли, чтобы поддержать Украину.
В ответ Пушков привел данные опроса британского таблоида Daily Express, в котором 73% читателей высказались против каких-либо действий Лондона против Москвы.
"Большинство британцев помнят, что предыдущие военные вмешательства стоили стране много жизней и денег", – отметил российский сенатор.
Он посоветовал британскому премьеру Борису Джонсону сэкономить на отправке кораблей. Пушков выразил мнение, что вход кораблей в Черное море – бесполезное дело.
"Без этой ненужной демонстрации британских пост-имперских комплексов можно и обойтись", – заключил сенатор.
Ранее сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления властей США о праве ответа американской стороны на контрсанкции России. Он посоветовал Госдепу сделать паузу.
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