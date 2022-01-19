Песков прокомментировал отказ Поклонской быть послом в Кабо-Верде

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Новые кандидатуры посла в Кабо-Верде на замену Натальи Поклонской пока не согласовывались. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Насколько я знаю, пока какие-то кандидатуры не согласовывались. А почему – речь же идет о личных обстоятельствах", – цитирует Пескова "Интерфакс".

В октябре 2021 года Владимир Путин назначил Полконскую послом в Республику Кабо-Верде. Ее предшественника Владимира Соколенко президент освободил от должности. До этого Поклонская занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва.

Однако 19 января новый посол заявила, что из-за личных обстоятельств ее планы по вступлению в должность отменены. В МИД подтвердили, что Поклонская не поедет в Кабо-Верде.

