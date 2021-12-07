Украинский суд удовлетворил ходатайство о задержании Поклонской

Фото: ТАСС/пресс-служба Госдумы РФ
Суд в Киеве удовлетворил ходатайство прокуратуры о задержании посла России в Кабо-Верде и экс-прокурора Крыма в составе Украины Натальи Поклонской по делу о государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Киевского апелляционного суда.
"Удовлетворено ходатайство генерального прокурора о предоставлении разрешения на задержание подозреваемой гражданки П. (Поклонской. – Прим. ред.) с целью ее привода для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.
13 октября Владимир Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде. Она стала третьей действующей женщиной – послом России.
После этого бывший замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что Киев может начать "экстрадицию" Поклонской после ее назначения послом в африканской республике.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, реагируя на слова Мамедова, предостерегла украинскую сторону от подобных шагов, призвав Киев сначала реализовать правосудие на собственной территории.
Наталья Поклонская назначена послом в Кабо-Верде
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