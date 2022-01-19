Поклонская заявила об отмене планов по вступлению в должность посла в Кабо-Верде

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Назначенная послом РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская заявила, что из-за личных обстоятельств планы по ее вступлению в должность отменились. Об этом сообщает ТАСС.

"Всегда говорила, повторю: я хочу быть полезной нашей стране. Поэтому я готова на любую должность, где буду полезна государству", – отметила Поклонская.

В МИД России подтвердили, что Поклонская не поедет в Кабо-Верде.

"У Натальи Поклонской изменились личные обстоятельства, ее отъезд послом в Кабо-Верде не состоится по этим причинам", – рассказали в министерстве.

В октябре 2021 года Владимир Путин назначил Полконскую послом в Республику Кабо-Верде. Ее предшественника Владимира Соколенко президент освободил от должности. До этого она занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва.